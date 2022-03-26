Українська економіка зупиниться, якщо всі перестануть робити платежі та платити податки, – виконавчий директор аналітичного центру Case-Україна

"Платежі – це кров економіки. Ваші платежі – це зарплати та пенсії для інших", – сказав він в етері Espreso TV.

Експерт зауважив, що масштаб ураження економіки досить серйозний, за його словами активні військові дії ведуться на території, яка давала орієнтовно 60% ВВП.



"Зрозуміло, що не вся територія охоплена активними діями, дехто може працювати. Поступово частина виробництв буде переноситись на Захід країни, багато підприємств можуть працювати в онлайні, як-от IT-сфера. Проте масштаб досить серйозний".



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Боярчук додав, що сплачувати податки та кошти за комунальні послуги за можливості необхідно: "Будь-які платежі, податки, комунальні послуги, піти в магазин щось купити – це зараз дуже важливо. Платежі – це кров економіки. Ваші платежі – це зарплати та пенсії для інших. Не йдеться про ефективність чи реформи, а про те, щоб організм економіки просто продовжував працювати".



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