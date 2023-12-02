"Особливо цими днями": Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.

"Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити", - сказав Зеленський.

Президент також подякував усім, хто дає Україні результат, хто знайшов своє місце в загальнодержавній справі.

"Усі, хто допомагає та дбає про Україну, – усім слава! Усім вдячність. Усім шана. Це важливо – щоб кожен залишався відданим спільній справі. Це важливо – щоб кожен тиждень можна було сказати: "Я додав щось своє до спільного захисту". Це важливо – щоб дії, конкретні дії мільйонів українців й українок кожного дня, кожного тижня ще більше зміцнювали українську силу. Разом усе здолаємо", - йдеться у відео.