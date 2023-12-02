"Особливо цими днями": Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу
Президент України Володимир Зеленський закликав українців реагувати на сирени, особливо найближчими днями
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
"Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити", - сказав Зеленський.
Президент також подякував усім, хто дає Україні результат, хто знайшов своє місце в загальнодержавній справі.
"Усі, хто допомагає та дбає про Україну, – усім слава! Усім вдячність. Усім шана. Це важливо – щоб кожен залишався відданим спільній справі. Це важливо – щоб кожен тиждень можна було сказати: "Я додав щось своє до спільного захисту". Це важливо – щоб дії, конкретні дії мільйонів українців й українок кожного дня, кожного тижня ще більше зміцнювали українську силу. Разом усе здолаємо", - йдеться у відео.
- Ввечері п'ятниці, 1 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України. Унаслідок цього є влучання в Одеській області.
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