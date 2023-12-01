Росіяни запустили "шахеди": групи БПЛА зафіксували у напрямку Одещини

Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Спостерігається декілька груп ударних БПЛА (імовірно, Shahed) з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу поки оголосили лише в Одеській області.

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