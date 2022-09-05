Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
Президент РФ Володимир Путін намагається прощупувати інформаційний ґрунт для загальної мобілізації
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віктор Шлінчак.
"Я думаю, останні заяви Путіна свідчать про те, що в Росії не виключають переходу до загальної мобілізації. Вони починають ідеологічно підгодовувати своїх росіян тим, що вже треба захищати свою батьківщину і за що ж гинули сини. Зараз перекручується та теза, яка була раніше і Путін пробує прощупувати інформаційний ґрунт, для того, щоб потім мати цей інструмент - загальну мобілізацію", - зазначив він.
Шлінчак додав, що багато людей сприймають це як заклик іти і воювати з Україною.
"Я думаю, що дуже багатьох це починає лякати. Зараз війна поступово підходить до кожної російської сім'ї і мені здається, саме це усвідомлення може змінити і картину в головах людей, які ще хитаються", - підсумував політолог.
- Путін 1 вересня заявив, що "місія російських солдатів - захистити саму Росію, тому що на території України" нібито почали створювати "антиросійський анклав, який загрожує РФ".
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