Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віктор Шлінчак.

"Я думаю, останні заяви Путіна свідчать про те, що в Росії не виключають переходу до загальної мобілізації. Вони починають ідеологічно підгодовувати своїх росіян тим, що вже треба захищати свою батьківщину і за що ж гинули сини. Зараз перекручується та теза, яка була раніше і Путін пробує прощупувати інформаційний ґрунт, для того, щоб потім мати цей інструмент - загальну мобілізацію", - зазначив він.

Шлінчак додав, що багато людей сприймають це як заклик іти і воювати з Україною.

"Я думаю, що дуже багатьох це починає лякати. Зараз війна поступово підходить до кожної російської сім'ї і мені здається, саме це усвідомлення може змінити і картину в головах людей, які ще хитаються", - підсумував політолог.

Путін 1 вересня заявив, що "місія російських солдатів - захистити саму Росію, тому що на території України" нібито почали створювати "антиросійський анклав, який загрожує РФ".