Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, ця неділя в Україні буде найкомфортнішою перед прийдешньою спекою: температура повітря становитиме приємні +24...+29 °C.



Однак новий тиждень почнеться значно тепліше - температура сягне понад +26...+31 °C, тож відчуватиметься справжня літня спека.

Дощів завтра в Україні не буде, скрізь антициклональний характер погоди - сухо, сонячно, безхмарно.

Погода у столиці

У Києві в неділю не очікується опадів, а температура повітря триматиметься на рівні +25...+27 °C.



У понеділок буде +30 °C і впродовж тижня показник температури лише підійматиметься.