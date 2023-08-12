Останній день перед спекою: синоптик Наталка Діденко прогнозує суху та комфортну погоду в Україні на 13 серпня
У неділю, 13 серпня, по всій території України очікується бездощова погода з комфортною температурою повітря. Натомість вже з наступного тижня в регіони повернеться спека
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, ця неділя в Україні буде найкомфортнішою перед прийдешньою спекою: температура повітря становитиме приємні +24...+29 °C.
Однак новий тиждень почнеться значно тепліше - температура сягне понад +26...+31 °C, тож відчуватиметься справжня літня спека.
Дощів завтра в Україні не буде, скрізь антициклональний характер погоди - сухо, сонячно, безхмарно.
Погода у столиці
У Києві в неділю не очікується опадів, а температура повітря триматиметься на рівні +25...+27 °C.
У понеділок буде +30 °C і впродовж тижня показник температури лише підійматиметься.
- 9 серпня прогнозувалося, що наприкінці тижня по всій Україні стане прохолодніше: захід України накрили дощі, а найтепліше було на сході.
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