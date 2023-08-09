Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Так, 10 серпня на заході України, а в другій половині дня та ввечері й на Лівобережжі очікуються грозові дощі. При грозах є ймовірність шквалів та граду.

На решті території України переважатиме суха погода.

Де буде найхолодніше

На заході температура повітря сягатиме +20...+23 °C, трохи тепліше буде на півночі +24...+27 °C.

Південь України очікує +28...+33 °C, однак ще тепліше буде на сході - +30...+34 °C. Особливо спекотно - на Дніпропетровщині: там температура сягатиме до +30 °C.

У центральних областях пануватимуть комфортні +24...+29 °C.

Яка погода очікується у столиці

У Києві в четвер опади малоймовірні. Максимальна температура повітря буде ніжитися в комфортних межах - до +25 °C.

Водночас кінець тижня в столиці буде холоднуватим. Температура не перевищуватиме +19...+22 °C і можливі періодичні дощі.

Чи повернеться знову спека

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, наступний тиждень в Україні таки почнеться зі спеки та сонячної погоди.

Так, наступними вихідними, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік +30 °C.

Також після середи наступного тижня в Україні очікується+30...+35 °C, а на півдні та сході до +35...+37 °C.