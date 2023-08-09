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Захід України накриють дощі, а найтепліше буде на сході: прогноз погоди на 10 серпня від Наталки Діденко

9 серпня, 2023 середа
13:18
Суспільство дощ у Львові погода

У четвер, 10 серпня, у західних та східних областях пройдуть рясні дощі. Наприкінці тижня по всій Україні стане прохолодніше

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Так, 10 серпня на заході України, а в другій половині дня та ввечері й на Лівобережжі очікуються грозові дощі. При грозах є ймовірність шквалів та граду.

На решті території України переважатиме суха погода.

Де буде найхолодніше

На заході температура повітря сягатиме +20...+23 °C, трохи тепліше буде на півночі +24...+27 °C.

Південь України очікує +28...+33 °C, однак ще тепліше буде на сході - +30...+34 °C. Особливо спекотно - на Дніпропетровщині: там температура сягатиме до +30 °C.

У центральних областях пануватимуть комфортні +24...+29 °C. 

Яка погода очікується у столиці

У Києві в четвер опади малоймовірні. Максимальна температура повітря буде ніжитися в комфортних межах - до +25 °C.

Водночас кінець тижня в столиці буде холоднуватим. Температура не перевищуватиме +19...+22 °C і можливі періодичні дощі.

Чи повернеться знову спека

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, наступний тиждень в Україні таки почнеться зі спеки та сонячної погоди.

Так, наступними вихідними, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік +30 °C.
Також після середи наступного тижня в Україні очікується+30...+35 °C, а на півдні та сході до +35...+37 °C.

  • У середу, 9 серпня, на Київщині прогнозувалася мінлива хмарність, а уночі місцями короткочасні дощі та грози. На півдні та сході опадів не передбачалося.

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