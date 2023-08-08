Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря. Вдень 9 серпня опадів у більшості областей України не передбачається. Мінлива хмарність.

Захід, північ, центр - з дощами

Уночі та вранці у більшості північних, центральних та Харківській областях, вдень на Волині та Львівщині короткочасний дощ, місцями гроза.

Упродовж дня очікується +23...+29 °C.

На півдні та сході опадів не буде

У південних та східних областях дощів не прогнозують.

Температура у південно-східній частині вночі +15...+20 °C. Удень на крайньому півдні та на Луганщині до +30 °C. А в західних областях та на Сумщині буде найсвіжіше, +20...+23 °C.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди у столиці

На Київщині мінлива хмарність. Уночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C.

У Києві середа очікується помірно теплою, близько +23...+24 °C, а вночі +12...+14 °C

Найближчої ночі пройде у столиці дощ, погримить гроза, завтра вдень буде сухо та сонячно.