Переважна частина України з короткочасними дощами: прогноз на 9 серпня від Наталки Діденко
У середу, 9 серпня, на Київщині мінлива хмарність. Уночі місцями короткочасні дощі та грози. На півдні та сході опадів не передбачається
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря. Вдень 9 серпня опадів у більшості областей України не передбачається. Мінлива хмарність.
Захід, північ, центр - з дощами
Уночі та вранці у більшості північних, центральних та Харківській областях, вдень на Волині та Львівщині короткочасний дощ, місцями гроза.
Упродовж дня очікується +23...+29 °C.
На півдні та сході опадів не буде
У південних та східних областях дощів не прогнозують.
Температура у південно-східній частині вночі +15...+20 °C. Удень на крайньому півдні та на Луганщині до +30 °C. А в західних областях та на Сумщині буде найсвіжіше, +20...+23 °C.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди у столиці
На Київщині мінлива хмарність. Уночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C.
У Києві середа очікується помірно теплою, близько +23...+24 °C, а вночі +12...+14 °C
Найближчої ночі пройде у столиці дощ, погримить гроза, завтра вдень буде сухо та сонячно.
- Цими вихідними в Україні була спекотна погода з температурою до +40 °C, грозами й сильним вітром. За прогнозами синоптика, найспекотніше на півдні та сході країни.
- Сьогодні 8 серпня на заході, півночі та подекуди в центральних областях очікувалися опади, а у Києві - хмарно, в другій половині дня дощ і гроза.
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