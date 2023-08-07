В Україні потроху спадає спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 8 серпня від Наталки Діденко
У вівторок, 8 серпня, на заході, півночі та подекуди в центральних областях очікуються опади, а у Києві - хмарно, в другій половині дня дощ і гроза
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Атмосферні фронти в Україну принесли дощі з грозами й послаблення спеки. У більшості областей переважно, бо на сході, у багатьох центральних областях та на південному сході ще пече.
На цьому тижні у більшості областей очікується температура від 12 до 17 °C вночі та від 21 до 26 °C вдень.
Зміна погоди: спека спадає
8 серпня очікується на заході +18...+22 °C, на сході та південному сході +29...+34 °C, на решті території країни +23...+29 °C.
Дощі з грозами завтра, у вівторок, пройдуть на заході, півночі та подекуди у центральних областях.
На заході буде прохолодніше. Помірна температура повітря домінуватиме у північних областях, а на сході та південному сході - спекотна й суха погода. На півдні майже скрізь сухо, лише на Одещині буде дощ з грозою.
Погода у столиці
У Києві 8 серпня небо затягнеться хмарами. Дощ та гроза більш ймовірні в другій половині дня. Температура повітря становитиме +23...+25 °C.
Вітер буде західним 2.7 м/с.
- Цими вихідними в Україні була спекотна погода з температурою до +40 °C, грозами й сильним вітром. За прогнозами синоптика, найспекотніше на півдні та сході країни.
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