Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Атмосферні фронти в Україну принесли дощі з грозами й послаблення спеки. У більшості областей переважно, бо на сході, у багатьох центральних областях та на південному сході ще пече.

На цьому тижні у більшості областей очікується температура від 12 до 17 °C вночі та від 21 до 26 °C вдень.

Зміна погоди: спека спадає

8 серпня очікується на заході +18...+22 °C, на сході та південному сході +29...+34 °C, на решті території країни +23...+29 °C.

Дощі з грозами завтра, у вівторок, пройдуть на заході, півночі та подекуди у центральних областях.

На заході буде прохолодніше. Помірна температура повітря домінуватиме у північних областях, а на сході та південному сході - спекотна й суха погода. На півдні майже скрізь сухо, лише на Одещині буде дощ з грозою.

Погода у столиці

У Києві 8 серпня небо затягнеться хмарами. Дощ та гроза більш ймовірні в другій половині дня. Температура повітря становитиме +23...+25 °C.

Вітер буде західним 2.7 м/с.