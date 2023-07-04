Про це інформує European Space Agency.

Оператор Arianespace повідомив, що останній політ ракети Ariane 5, який був запланований на вівторок, був перенесений на 24 години через погану погоду.

"Через несприятливий вітер на великій висоті над Гвіанським космічним центром Arianespace вирішила не починати завершальну фазу операцій з підготовки до запуску", - заявили у французькій фірмі.

Тепер рейс VA261 вилетить не раніше 5 липня о 23:00 за британським часом, очікуючи відповідних умов для запуску.

Це 117-й і останній політ ракети після 27 років запусків.

Останнє корисне навантаження на Ariane 5 - це французький та німецький супутники зв'язку. Ariane 5, який з'явився у 1996 році, міг витримувати більше навантаження, ніж його попередник Ariane 4, дозволивши Європі закріпитися на ринку супутників зв'язку. Ariane 6 мала замінити Ariane 5 у 2020 році, але затримки з цією ракетою залишили Європу без можливості самостійно запускати важкі місії в космос.

Трансляція має розпочатися 6 липня о 01:00 за Києвом.