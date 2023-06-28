Про це інформує NASA.

"Через 25 років після свого відкриття прискорене розширення Всесвіту залишається однією з найактуальніших загадок астрофізики. За допомогою цих майбутніх телескопів ми будемо вимірювати темну енергію різними способами та з набагато більшою точністю, ніж це було раніше, відкриваючи нову еру дослідження цієї таємниці", - сказав старший науковий співробітник Лабораторії реактивного руху NASA Джейсон Роудс.

Учені називають невідому причину цього космічного прискорення "темною енергією". До травня 2027 року Римський космічний телескоп NASA Nancy Grace приєднається до Euclid, щоб досліджувати цю загадку способами, які ніколи раніше не були можливими.

Повідомляється, що Всесвіт розширюється з моменту створення. учені очікували, що гравітація матерії поступово сповільнить це розширення. У 1990-х роках вчені виявили, що приблизно 6 мільярдів років тому темна енергія почала посилювати свій вплив на Всесвіт, і ніхто не знає, як і чому. Той факт, що він прискорюється, означає, що нашій картині космосу бракує чогось фундаментального.

"Перший погляд Euclid на широку область неба, яку він досліджуватиме, дасть науковий підхід до аналізу та дослідження для глибшого занурення Романа", - вважає науковий співробітник проєкт NASA для внеску в Euclid у Лабораторії реактивного руху Майк Зайфферт.

Телескопи Roman та Euclid нададуть нові дані, аби заповнити прогалини. Вони спробують визначити причину космічного прискорення кількома різними способами. Вивчаючи менш концентровану масу, як згустки темної матерії, Роман і Евклід створять тривимірну карту темної матерії. Це дасть підказки про космічне прискорення.

"Разом Roman та Euclid дадуть набагато більше, ніж сума їхніх частин. Об’єднання їхніх спостережень дасть астрономам краще уявлення про те, що насправді відбувається у Всесвіті", - підсумував старший науковий співробітник Каліфорнійського технологічного інституту/IPAC, який очолював наукові групи з кластеризації галактик Юнь Ван.