Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"В мене немає жодних сумнівів, що Путін буде вимагати від Лукашенка вступити у війну проти України під час візиту до Білорусі. Лукашенко вже отримав попередження про те, що його можуть фізично усунути. Тому Путін їде до Білорусі, щоб пересвідчитись, що Лукашенко все зрозумів", - пояснив Чалий.



Дипломат переконаний, що Путін готується ще раз атакувати Україну з території Білорусі.



"На жаль, вірогідність повторного перетину українського кордону з території Білорусі збільшується. Особисто я вважаю, що росіяни неминуче перетнуть знову кордон з території Білорусі. Оскільки Путіну потрібно втягнути в цю війну не лише Лукашенка та його оточення, а й всю Білорусь. Ця авантюра не означатиме для росіян успіх. Проте для них важливо ще раз перетнути український кордон саме з території Білорусі", - додав він.

У понеділок, 19 грудня, президент Росії Володимир Путін зустрінеться в Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком