"Остаточна спроба дотиснути Лукашенка": дипломат Чалий про візит Путіна до Білорусі
Дипломат Валерій Чалий переконаний, що Росія готується до повторного наступу на Україну з території Білорусі
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"В мене немає жодних сумнівів, що Путін буде вимагати від Лукашенка вступити у війну проти України під час візиту до Білорусі. Лукашенко вже отримав попередження про те, що його можуть фізично усунути. Тому Путін їде до Білорусі, щоб пересвідчитись, що Лукашенко все зрозумів", - пояснив Чалий.
Дипломат переконаний, що Путін готується ще раз атакувати Україну з території Білорусі.
"На жаль, вірогідність повторного перетину українського кордону з території Білорусі збільшується. Особисто я вважаю, що росіяни неминуче перетнуть знову кордон з території Білорусі. Оскільки Путіну потрібно втягнути в цю війну не лише Лукашенка та його оточення, а й всю Білорусь. Ця авантюра не означатиме для росіян успіх. Проте для них важливо ще раз перетнути український кордон саме з території Білорусі", - додав він.
- У понеділок, 19 грудня, президент Росії Володимир Путін зустрінеться в Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
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