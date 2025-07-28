American University Kyiv та Creditwest Bank Ukraine надають вигідний освітній кредит
Доступ до американської освіти — вже сьогодні, оплата — поступово
У 2025 році American University Kyiv (АЮК) відкриває нові горизонти для українських студентів. У партнерстві з Creditwest Bank Ukraine університет запускає програму освітнього кредитування для бакалаврських і магістерських програм, яка дозволяє здобути престижну американську освіту в Україні.
Як це працює?
Програма передбачає вигідні умови, адаптовані до різних рівнів освіти:
- Бакалаврські програми — 9,99% річних, строк кредитування — до 60 місяців (4 роки навчання + 1 рік після випуску).
- Магістерські програми — 13,99% річних, строк — до 36 місяців (2 роки навчання + 1 рік після).
У кожному варіанті студент може розподілити витрати на весь період навчання, оплачуючи освіту частинами у форматі щомісячних платежів. Це — зручно, передбачувано і дає змогу зберегти фінансову стабільність родини.
Чому це важливо: досвід США
Система освітнього кредитування у США — одна з наймасштабніших у світі. Близько 43 млн американців мають студентські кредити, а їхній загальний обсяг перевищує $1,6 трлн. Для більшості молоді в США освітній кредит — стандартний спосіб інвестувати у власну кар’єру.
Водночас саме американський ринок показує: доступ до кредиту має бути збалансованим і прозорим. Успішні приклади — це ті, де виплати розтягнуті у часі, а відсоткові ставки помірні. Саме такі принципи закладено в модель АЮК: вона дозволяє студенту не лише навчатися, а й планувати майбутнє.
Перспективи для України
Запуск цієї ініціативи має значення не лише для студентів, а й для всієї системи вищої освіти. Він показує, що якісна освіта може стати реально доступною, якщо держава, фінансовий сектор і університети працюють спільно.
"Програма від Creditwest та АЮК — це крок до створення цивілізованого ринку освітнього кредитування в Україні, який дозволить талановитій молоді отримати міжнародний диплом уже зараз, а оплатити його — поступово, в міру професійного зростання. Ми раді бути одними із першопроходців цього шляху та працювати на майбутнє молоді й країни", - наголосив Ігор Тихонов, голова правління Creditwest Bank Ukraine.
Як скористатися?
Подробиці та умови кредитування — на сторінці AUK: auk.edu.ua/ua/admission-process
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