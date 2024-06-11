American University Kyiv, який працює в Україні за американськими освітніми стандартами, розпочав набір на магістратуру

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

В American University Kyiv розпочався набір на магістратуру за напрямками навчання менеджмент, бізнес та ІТ. Прийом документів триватиме з червня і до кінця серпня цього року.

Однією з переваг університету є можливість здобути подвійні дипломи одразу двох університетів - American University Kyiv та Arizona State University.

"Оскільки наша навчальна програма синхронізована з програмою Arizona State University, нашим партнером та лідером в області технологій, студенти АЮК можуть обрати подвійні дипломи, що є запорукою стрімкого кар'єрного зростання", - зазначив ректор American University Kyiv Яцек Лешков.

Університет також забезпечує для своїх студентів стажування. З літа 2024 року вони мають можливість пройти оплачуване стажування в американських компаніях - онлайн або безпосередньо в США. Більше того, ці стажування проходять у відомих компаніях США, де студенти можуть не лише професійно зростати, а й занурюватися у культуру мультикультурності, та осягати американські бізнес цінності.

"Це платні стажування, в рамках яких роботодавці оплачують проживання, добирання та візи. До того ж студенти отримуватимуть зарплатню. Ми - приватний університет, навчання у якому є платним. Проте ми також даємо не лише знання та навички, які дозволять побудувати довготривалу успішну кар’єру, а й допомагаємо нашим студентам знайти роботу на літо, оплати за яку буде більш ніж достатньо для покриття року навчання у нас. Це є також частиною американського підходу", - пояснив ректор Лешков.

За словами ректора, сьогодні гнучка форма навчання - є необхідністю в Україні, тому АЮК пропонує кілька різних підходів з незмінним доступом до технологічної навчальної платформи - LMV - Canvas.

"Іншою великою перевагою нашої інституції є система управління навчанням. Більшість з наших класів доступні онлайн у цифровій формі. І це дає гнучкі можливості студентам, які працюють, і у яких іноді немає часу відвідувати кампус і бути присутніми на заняттях", - зауважив ректор American University Kyiv.

Операційну діяльність університет розпочав за 3 тижні до повномасштабного вторгнення. Але, попри всі випробування, не лише не зменшив свої плани, а й відкрив кампус у відновленому приміщенні колишнього Річкового вокзалу, та цьогоріч випустив першу когорту студентів-магістрів з АЮК та з Arizona State University.