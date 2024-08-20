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Головна освіта Навчальний рік 2024-2025 в Україні: дати початку, завершення та періоди канікул

Навчальний рік 2024-2025 в Україні: дати початку, завершення та періоди канікул

Крістіна Слончак
20 серпня, 2024 вiвторок
15:23
освіта Новий навчальний рік

Незабаром в Україні стартує новий навчальний рік. Він розпочнеться вже 2 вересня 2024 року та продовжиться до 30 червня 2025 року

Зміст

Початок навчального року — це завжди хвилюючий момент для школярів, батьків та вчителів. З кожним роком планування освітнього процесу стає все складнішим через зовнішні обставини, такі як війна, безпекова ситуація та стан енергетичної системи країни.

Однак, попри воєнний стан, графік навчального року 2024-2025 вже затверджено. У цьому матеріалі Еспресо детально розповість, коли почнеться та закінчиться навчання в українських школах, а також, які дати канікул слід очікувати. Крім того, ви дізнаєтесь про деякі особливості організації навчального процесу в новому навчальному році.

Навчальний рік 2024-2025: початок та тривалість

Уряд України ухвалив постанову № 841 "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні" від 23 липня 2024 року. Відповідно до документа, офіційний початок навчального року – 2 вересня 2024 року, а закінчення – 30 червня 2025 року.

Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України (МОН), навчальний рік буде організований з урахуванням не лише навчальних планів, але й безпекових умов та стану енергетичної інфраструктури країни.

Важливо зазначити, що попри загальний графік, педагогічні ради кожної школи мають право коригувати структуру навчального року відповідно до специфіки навчального закладу. Тобто, законодавством забезпечено, що заклади освіти мають певну автономію у питаннях, які стосуються освітнього процесу, зокрема:

  • тривалість навчального року, тижня та дня;
  • тривалість уроків та перерв між заняттями;
  • форми організації навчального процесу.

У МОН підкреслюють, що при формуванні структури навчального року враховують освітню програму, обсяг навантаження, особливості учнів відповідно до віку, специфіку регіону, а також комплекс фізичного, психічного та інтелектуального розвитку учнів.

"Водночас у шкіл більше свободи у плануванні. Вони можуть самі коригувати структуру навчального року. Головне — враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати", - пояснили у Міносвіти.

Фото: Freepik

Коли закінчується навчальний рік 2024-2025?

Як було зазначено раніше, новий навчальний рік в Україні має тривати до 30 червня 2025 року. Однак, це не означає, що всі школи будуть проводити заняття до кінця червня. Заклади освіти тепер мають можливість адаптувати структуру навчального року відповідно до своїх потреб. Зважаючи на безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів, а також потенційні освітні втрати.

"Школа може закінчувати навчальний рік не обов'язково 30 червня. А умовно 30 травня, якщо виконали навчальну програму, і розпочинати канікули, – пояснив заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків в етері марафону "Єдині новини" та додав, – тому це не означає, що всі школи навчатимуться до 30 червня". Про це інформує Освіта 24.

Тобто, якщо школа успішно завершує навчальну програму, вона може оголосити канікули, наприклад, на початку червня. Однак, якщо педагогічна рада закладу вважає за потрібне продовжити навчання до 30 червня, вона також має таку опцію. Це дозволяє школам адаптуватися до своїх умов та потреб під час дії воєнного стану.

Канікули для учнів

У навчальному році важливу роль відіграють канікули, адже вони забезпечують учням відпочинок і час для відновлення сил. Збалансоване поєднання навчання і відпочинку допомагає зберегти здоровий психологічний стан і стимулює бажання вчитися. Канікули також дозволяють дітям проводити більше часу з родиною та друзями, що є важливим аспектом їхнього емоційного розвитку.

Тривалість канікул у школах протягом 2024-2025 навчального року не повинна бути меншою, ніж 30 календарних днів.

У КМДА вже оприлюднили рекомендований графік канікул для шкіл столиці. У міській адміністрації пропонують розподілити відпочинок для учнів протягом навчального року таким чином:

  • осінні канікули мають тривати із 28 жовтня по 2 листопада;
  • зимовий відпочинок заплановано з 23 грудня до 11 січня;
  • весняні канікули проходитимуть із 24 до 29 березня.

Крім того, додатковий тиждень канікул заплановано для першокласників - із 17 до 22 лютого.

Теги:
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