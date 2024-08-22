Понад 4 тис. абітурієнтів з ТОТ вступили до вишів України цьогоріч
Цього року до українських закладів вищої освіти вступили понад 4 тис. абітурієнтів з тимчасово окупованих територій
Про це повідомив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький на брифінгу в Медіацентрі Україна.
"Квота 2, якраз йдеться про вступників з тимчасово окупованих територій, або переміщених з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію впродовж 2024 року, – понад 4 тисячі вступників. Це насправді дуже важлива цифра, тому що це 4 тисячі дітей, які виявили бажання в умовах перебування в окупації, навчатися в українських закладах вищої освіти", - розповів він.
За словами заступника глави МОН, у 2024 року 69 тис. українців вступили на бюджет.
"Ми маємо однозначно притягувати до себе через конкурентно спроможну систему вищої освіти більше й більше наших громадян, які зараз опинилися в різних ситуація по всьому світу", - підкреслив Винницький.
- Цього року у вступній кампанії взяли участь 189 463 українських абітурієнти, що на 33% менше, ніж у 2023 році - 282 374 людини.
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