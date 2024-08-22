Понад 4 тис. абітурієнтів з ТОТ вступили до вишів України цьогоріч

Про це повідомив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Квота 2, якраз йдеться про вступників з тимчасово окупованих територій, або переміщених з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію впродовж 2024 року, – понад 4 тисячі вступників. Це насправді дуже важлива цифра, тому що це 4 тисячі дітей, які виявили бажання в умовах перебування в окупації, навчатися в українських закладах вищої освіти", - розповів він.

За словами заступника глави МОН, у 2024 року 69 тис. українців вступили на бюджет.

"Ми маємо однозначно притягувати до себе через конкурентно спроможну систему вищої освіти більше й більше наших громадян, які зараз опинилися в різних ситуація по всьому світу", - підкреслив Винницький.