"Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали заклади освіти на Полтавщині

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Передусім представники ЄС відвідали Абазівку – невелике село на Полтавщині. У місцевій школі навчаються близько півтори сотні дітей. Тут системно запроваджують європейські стандарти освіти - і для навчання, і на підтримку педагогів - через програму ЄС eTwinning. Завдяки їй учителі реалізують міжнародні освітні проєкти, вдосконалюють педагогічні навички, модернізують навчальні програми.

Сьогодні eTwinning об'єднує освітян із 46 країн світу. Лише в Полтавській області на платформі зареєстрований 71 навчальний заклад і 130 освітян, які впровадили понад 540 проєктів. З 2019 року до програми долучилися 4 педагоги з Абазівської школи, а цьогоріч двоє вчителів – Наталія Олефіренко та Анна Вихватенко – отримали Європейську відзнаку якості за успішну реалізацію освітніх проєктів у межах програми eTwinning.

Після цього представники ЄС вирушили до сусідньої Решетилівки. У травні 2023 року тут відкрили спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю "Колос". Як розповіла голова Решетилівської міської Ради Оксана Дюдюнова, за його створенням спостерігали, як за дивом. Великі й просторі зали обладнані всім необхідним. Приміщення адаптовані під різні види спорту, занять, процедур. База "Колоса" настільки модернова, що тут готують спортсменів для паралімпійської та дефлімпійської збірних України.

Зараз поряд із цим центром постає сучасний стадіон - по завершенні він буде першим стадіоном такого класу в області. Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк допомогли звести "Колос", тож вирішили підтримати й будівництво стадіону - в партнерстві з Програмою розвитку ООН та у співпраці з місцевою владою.

У Решетилівському професійному аграрному ліцеї ім. І.Г. Боровенського, який отримав обладнання та техніку за підтримки ЄС в межах програми EU4Skills, представники ЄС поспілкувалися з викладачами та учнями, відвідали модернізовані класи та технічний парк. Завдяки допомозі ЄС на загальну суму 800 тис. євро було покращено підготовку за спеціальностями "Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки", "Слюсар з ремонту автомобільного транспорту" та "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та обладнання".

"Завдяки проєкту EU4Skills ми маємо можливість навчатися на нових тракторах, комбайнах, сівалках. Це дає нам можливість швидко знайти роботу з хорошою заробітною платою", - розповів журналістам Євген, один зі студентів ліцею.

"На ринку праці існує чітка невідповідність між пропозицією та попитом. І на додачу до цього, у вас усе менше й менше чоловіків на ринку, а це означає, що вам потрібно готувати жінок, щоб замінити їх. У сільських місцевостях є багато жінок, які успішно опанували керування трактором, вантажівкою. Ці професії раніше вважалися чоловічими, але немає такого поняття, як чоловіча чи жіноча робота. Кожна людина може її виконувати", - зазначив Ремі Дюфло, тимчасовий повірений у справах Представництва ЄС в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення допомога Євросоюзу для української освіти склала вже понад 200 млн євро. Сотні освітніх проєктів і програм уже працюють або стартують найближчим часом. Вони доповнюють і розвивають одна одну, формуючи цілісну систему освіти в Україні попри війну.

Дізнатися більше про підтримку Європейським Союзом сфери освіти та української молоді Ви можете за посиланням.

Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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