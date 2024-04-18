Учитель із Вінниці став лавреатом премії "Ранкові зорі" й виграв 10 тис. грн

Переможцем у номінації "Учитель-наставник" став заслужений учитель України Дмитро Луп’як, який викладає трудове навчання у Вінницькому ліцеї.

"Упродовж усієї своєї педагогічної діяльності я прагнув створити якнайкращі умови для навчання дітей. Прийшовши працювати до школи, у якій від майстерень були лише стіни, двері й кілька списаних верстатів, я зміг створити такий креативний простір, куди летіли діти. Далі майже два роки карантину, які навчили мене неабиякої гнучкості: онлайн, виготовлення виробів із нічого, офлайн і знову онлайн", — розповідає вчитель.

Завдяки його перемозі в премії "Учитель року 2021" місцева влада виділила кошти на оновлення кабінету трудового навчання в його рідній школі. Однак уже за рік почалася повномасштабна війна. Школа пана Дмитра спочатку стала прихистком для ВПО, а потім – Пунктом незламності. Попри це педагог продовжував навчати дітей у дистанційному форматі.

"Для якісного навчання під час дистанційного та змішаного навчання, за останні півтора року, я розробив близько 150 презентацій для 5-6 класів з інтерактивними вправами та інструкціями до кожного проєкту", - розповів він.

Навіть за умов дистанційного навчання учні Дмитра Луп’яка продовжують старанно вчитися та стають переможцями різних конкурсів. Як зазначає пан Дмитро, секрет його успіху як учителя полягає в любові до своєї справи.