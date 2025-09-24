Від хімії в школах до стажування студентів: як “Артеріум” готує кадри та працює з молоддю

Про це Еспресо розповів Дмитро Свинаренко, керівник корпоративного університету фармацевтичної компанії “Артеріум”.

В Україні побутує стереотип, що навчаючись на фармацевта, можна збудувати кар'єру лише в аптеці. Яка ваша думка? Чи справді випускники профільних навчальних закладів обмежені у кар'єрних амбіціях?

На жаль, такий стереотип дійсно побутує, але доти, доки людина не познайомиться з фармацевтичною галуззю ближче.

Згідно досліджень, фармацевтична галузь не потрапляє у топ-спеціальностей, які обирають студенти, але вона в топі галузей, які обирають для роботи фахівці з досвідом.

Фармацевтична спеціальність дає змогу працювати в багатьох напрямках: дослідження, розробка лікарських засобів, виробництво лікарських засобів, реєстрація, управління якістю, продажі, маркетинг і навіть HR.

Тому ми в “Артеріум” будуємо містки між бізнесом та університетами, проводимо спільні заходи.

Наведіть успішні приклади із практики “Артеріум” щодо стажування в лабораторіях, програм розвитку для молодих спеціалістів, співпраці з університетами.

В 2023-му році ми запустили програму оплачуваного стажування для студентів вже з третього крсу навчання в університеті.

За ці 2,5 роки залучили більше 100 стажерів і 70% з них вже працюють: хіміками-аналітиками, інженерами з якості, інженерами-технологами, майстрами на виробництві, економістами тощо.

Крім стажування, у нас є ще один унікальний проект для студентів фармацевтичного спрямування: школа хіміка-хроматографіста, де можна здобути практичні знання та навички роботи на сучасному обладнанні в дослідному центрі, під наглядом і в супроводі наших експертів.

А яка загалом зараз ситуація на ринку праці, чи задовільняє він потребу в кваліфікованих працівниках?

Вакансій багато, людського капіталу не вистачає. У нашій галузі проблемна ситуація і вступниками на профільні спеціальності. Вона вимагає знань, які закладають ще під час навчання в школі. Тому ми намагаємось допомогти молоді зорієнтуватися і спрямувати їх у правильному напрямку.

Розкажіть про це більше.

Ми зрозуміли, що однієї роботи з студентами нам недостатньо. Тож вирішили побудувати комплексну систему взаємодії з молоддю - від популяризації фармацевтичних спеціальностей у школярів - до практики та оплачуваного стажування студентів та випускників. А ще - навчання для викладачів, оскільки саме вони будують професійне середовище для студентів.

В 2024-му році ми запустили інноваційний проєкт для викладачів - бізнес-школу, до якої залучили більше 50 викладачів з 20-ти профільних ВНЗ зі всієї України. З допомогою експертів “Артеріум” вони розробляли власні проекти, спрямовані на популяризацію фармацевтичної галузі та їхніх власних факультетів серед школярів.

Зараз “Артеріум” також проводить унікальний проєкт зі школами, спрямований на те, щоб підвищити статусність хімії в школах. Вже в жовтні 11 шкіл отримують від “Артеріум” набори хімічних реактивів для шкільної програми з хімії, а наші експерти проведуть освітні заходи з школярами, де будуть розказувати про те, ким ти можеш бути, знаючи і люблячи хімію.

Якщо тенденція дефіциту кадрів збережеться, то як це може вплинути на ринок праці?

Дефіцит кадрів дійсно може спричинити певні виклики, але я хочу всіх заспокоїти, фармацевтика була і фармацевтика буде. Дослідні центри продовжують розробляти нові лікарські засоби, ринок постійно розвивається.

Фармацевтика - це та галузь, без якої людство не може обійтись. Тож всім, хто любить хімію, я рекомендую розглянути фармацевтичну галузь як перспективну можливість для майбутньої реалізації.

