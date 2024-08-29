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Головна освіта Як вчителю англійської знайти роботу зараз? Відповідь експертів Grade 
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Як вчителю англійської знайти роботу зараз? Відповідь експертів Grade 

Анна Хотіна
29 серпня, 2024 четвер
16:12
освіта

Ви педагог англійської за освітою і наразі не маєте постійного місця роботи? Саме початок навчального року є найкращим моментом для того, щоб повернутися до вчительського столу та повного класу зацікавлених очей

Зміст

Про нову ініціативу "Навчай для України" та рекомендації, як отримати бажану посаду, розкажуть експерти Grade Education Centre!

Сайти з пошуку роботи. Цей спосіб є очевидним і загальновідомим, але це не робить його менш дієвим! Час від часу перевіряйте такі сайти на наявність потрібної вакансії. Саме влітку та перед початком навчального року школи оновлюють вчительський склад, тому ймовірність знайти відкриту вакансію вчителя англійської збільшується в рази.

Цікаве резюме. Розробіть резюме, яке зацікавить роботодавця та продемонструє ваше прагнення отримати роботу. Проявіть фантазію та креатив! Сучасні ресурси дають можливість розказати про любов до вчительської справи у формі відео або простого сайту.

Зверніться до колег. Не соромтеся звертатися до колег або друзів у професії. Вони можуть знати про вакантні позиції або рекомендувати вас.

Школа — не необхідність. Памʼятайте, що маючи диплом викладача англійської мови, ви не обовʼязково повинні працювати в школі чи університеті. Знання англійської мови є популярною навичкою на сучасному ринку праці та може знадобитися в абсолютно різноманітних сферах. Проте, якщо вашим покликанням є саме викладання і з якихось причин ви не бажаєте працювати в школі — найкращим варіантом є курси англійської мови. До речі, Grade Education Centre завжди радий бачити мотивованих професіоналів у своєму викладацькому складі, одним з яких можете стати саме Ви!

"Навчай для України". Маєте бажання викладати, працювати з дітьми та ставати для них рольовою моделлю, але перепоною на шляху до цього стає відсутність педагогічної освіти? Не хвилюйтеся, ці бажання ви можете реалізувати завдяки ГО "Навчай для України"! 

Маючи високий рівень знань з базових шкільних предметів, ви можете стати учасником програми та пройти 5-тижневу підготовку до викладання і роботи з дітьми. Головною метою є покращення навчання в маленьких населених пунктах країни, тому будьте готові до переїзду. Програма є частиною глобальної мережі "Teach for all", що існує в більш ніж 60 країнах світу.

Залишайтеся активними, не втрачайте мотивацію і будьте готові адаптуватися до змін. Це допоможе вам успішно знайти роботу і досягти нових професійних висот.

Удачі у пошуках!


 
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