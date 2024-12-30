Затверджено графік проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році
Міністерство освіти й науки України 30 грудня затвердило Календарний план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ)
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Згідно з повідомленням, тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть 14 травня – 25 червня, а додаткові – 14 – 25 липня.
Реєстрація для участі в НМТ проходитиме у два етапи — основний і додатковий.
Основний період реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня по 3 квітня включно. Усі зареєстровані матимуть можливість внести зміни до своїх даних у персональних кабінетах до 8 квітня, зокрема змінити предмет додаткового блоку чи вибрати інший населений пункт в Україні або за кордоном для проходження НМТ.
Додатковий період реєстрації, що триватиме з 9 по 14 травня, дасть змогу зареєструватися тим, хто не зміг це зробити з поважних причин під час основного етапу, а також тим, кому було відмовлено в реєстрації. Зміни в реєстраційні дані можна буде внести до 19 травня.
З 4 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ зможуть завантажити запрошення зі своїх персональних кабінетів, де будуть вказані дата, час і місце проведення тестування. Учасники додаткових сесій зможуть отримати свої запрошення з 11 липня. З міркувань безпеки місце проведення тестувань не буде оприлюднено на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти. Учасникам радять не розголошувати інформацію про місце і час тестування, оскільки це може вплинути на безпеку як самих учасників, так і організаторів НМТ.
Результати основних сесій НМТ будуть доступні в персональних кабінетах учасників до 4 липня, додаткових — до 30 липня.
- Уперше про мультипредметний тест як альтернативу ЗНО тодішній очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів у листопаді 2022 року. З 2023 року випускники шкіл складають НМТ як альтернативу ЗНО. За його результатами дітей приймають до вишів.
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