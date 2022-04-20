Освітній фронт: КПІ ім. Ігоря Сікорського - серед найкращих інженерних університетів світу

Про це повідомляє пресслужба КПІ ім. Ігоря Сікорського.



"Поки військові боронять наші кордони на фронті, науковці здобувають перемоги в тилу. Київська політехніка увійшла до чотирьох найкращих українських ЗВО престижного рейтингу QS World University Rankings by Subject 2022", - йдеться у повідомленні.



Укладачами рейтингу проаналізовано навчальні програми загалом понад 1300 вишів з 85 країн світу за різними спеціальностями у 2022 році.



"За базовими інженерними спеціальностями, які забезпечують високотехнологічний розвиток економіки країни і визначають рівень її обороноздатності КПІ ім. Ігоря Сікорського традиційно входить до 500 найкращих університетів світу", - зазначили у пресслужбі закладу.



Зокрема:

За спеціальністю "Computer Science and Information Systems" університет за останній рік піднявся на 100 позицій в рейтингу QS і входить до групи університетів, які обіймають 401-450-те місця.

За спеціальністю "Electrical Engineering & Electronic" прогрес КПІ за останній рік склав 50 місць в рейтинговій таблиці, що забезпечило його входження до групи 401-450-те місце.

За спеціальністю "Engineering and Technology" університет також входить до групи 401-450-те місце.

За спеціальністю "Engineering - Mechanical" його позиція знаходиться в групі 501-520-те місце.

"Формуючи рейтинг, аналітики враховували академічну репутацію, репутацію серед роботодавців, кількість цитувань на одну публікацію та організаційний індекс Гірша. Завдяки високій академічній репутації КПІ ім. Ігоря Сікорського активізувалася міжнародна співпраця учених університету за програмою НАТО "Наука заради Миру", програмах Європейського Союзу "Горизонт Європа", ERASMUS+ KA2 та інших. Готуючи інженерів світового класу КПІ ім. Ігоря Сікорського сприяє підвищенню обороноздатності держави, розвитку високотехнологічної економіки країни і підвищенню її авторитету у світі", - підсумували в пресслужбі КПІ.