Оточення у Бахмуті зараз не загрожує нашим військам, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що правильно було прийняте рішення про утримування тандему гарнізонів Часового Яру та Бахмута, які один одного доповнюють артилерією та сухопутними військами
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Бахмуті були проведені певні ротаційні заходи, виведені мотострілецькі частини, зайшли Сили спецоперацій, які ефективно виконують завдання серед міських забудов. Тобто з Сил спецоперацій, штурмових рот Нацгвардії та прикордонників створений зараз гарнізон Бахмута, який без проблем забезпечується від гарнізону Часового Яру. Також Бахмут прикривається артилерією з Часового Яру. Тому, нічого нашим військам у Бахмуті, тобто оточення або оперативного оточення, зараз точно не загрожує", - прокоментував військовий експерт.
Роман Світан зауважив, що правильно було прийняте рішення про утримування тандему гарнізонів Часового Яру та Бахмута, які один одного доповнюють артилерією та сухопутними військами.
"А Бахмут і до цього часу є гарним укріпрайоном навіть у зруйнованому стані. Це укріпрайон з сотнями тисяч тонн залізобетону. Однозначно, ми будемо утримувати цей район від руху російських військ і не давати їм далі просуватися у бік Слов'янська, Краматорська, Дружківки. На мою думку, російські війська тут обточаться до максимальних значень. Зараз тривають наступальні дії російських військ. По півдню вони зупинені нашими контрударами, тобто з півдня вихід на Часів Яр вже не може бути можливим для противника. Намагається ворог з півночі обійти, де також потрапляє під флангові удари. Наші війська з півдня та півночі зустрічають і відсікають ті частини російських військ, які намагаються пробитися на Часів Яр та напівоточити Бахмут. Я вважаю, що ситуація точно під контролем, тим більше після рішення Ставки продовжувати оборону цього регіону", - підсумував Світан.
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