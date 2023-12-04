Отримали дефіцитні ракети до систем ППО та нові зенітні комплекси: Зеленський провів щоденний селектор
Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання дефіцитних ракет до систем ППО та нових сучасних зенітних комплексів
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", - написав Зеленський.
Він додав, що дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва.
"Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще. Працює і наш зерновий коридор. Перевищили позначку 7 млн тонн вантажів", - зазначив Зеленський.
Він продовжив, що також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту.
"Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні. Херсон. Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А Сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто", - розповів Зеленський.
- 1 грудня стало відомо, що з 2024 року Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.
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