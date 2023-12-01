Україна вироблятиме системи ППО з дальністю понад 100 км, - Міноборони

Про це повідомляє Міноборони.

За словами заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони, які включатимуть не лише переносні зенітно-ракетні комплекси, а й системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на кшталт ЗРК "Корал".

"Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", - додав Гаврилюк.

Розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України, заявили у Міноборони.