Україна вироблятиме системи ППО з дальністю понад 100 км, - Міноборони
З 2024 року Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки
Про це повідомляє Міноборони.
За словами заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони, які включатимуть не лише переносні зенітно-ракетні комплекси, а й системи ППО з дальністю більш як 100 кілометрів на кшталт ЗРК "Корал".
"Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", - додав Гаврилюк.
Розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України, заявили у Міноборони.
- Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив, що закупівля ракетного озброєння і боєприпасів - один із пріоритетів оборонного бюджету України на 2024 рік.
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