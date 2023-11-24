Ракети і боєприпаси: у Міноборони розповіли про пріоритети бюджету 2024 року
Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив, що закупівля ракетного озброєння і боєприпасів - один із пріоритетів оборонного бюджету України на 2024 рік
Про це повідомляє Міноборони України.
На один з основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік - ракетне озброєння і боєприпаси, з коштів, запланованих на 2024 рік, піде приблизно 175 млрд грн, а на військову техніку - близько 80 млрд грн.
За словами Джигира, наступним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки і закупівля запчастин до неї.
"Урядом перед міністерством поставлено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника. І за нашими оцінками, більше 190 млрд грн з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника", — сказав Джигир.
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