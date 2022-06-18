Про це повідомив Центр при РНБО в телеграмі.

Першим фейком є те, що пенсії можуть отримати лише ті люди, які перебувають в Україні.

"Органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення здійснюють щомісячне нарахування пенсій та соціальних допомог як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон через війну в Україні", - наголосили в ЦПД.

Також гроші не зникають, якщо пенсіонери раніше отримували їх на Укрпошті, а зараз виїхали з країни. Для отримання виплат потрібно змінити спосіб нарахування коштів і перерахувати їх на картку.

У Центрі протидії дезінформації також пояснили, що робити, якщо людина не має картки, а іноземні банки вимагають довідки для відкриття рахунку.

"Можна відкрити картку онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок вашого банку в Україні. Під час відкриття банківського рахунку банк здійснює ідентифікацію клієнта через відеоверифікацію", - зауважили в Центрі при РНБО.

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