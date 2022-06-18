Отримання української пенсії за кордоном: Центр при РНБО спростував фейки
Центр протидії дезінформації спростував фейки про нарахування пенсій українцям, які виїхали за кордон через війну
Про це повідомив Центр при РНБО в телеграмі.
Першим фейком є те, що пенсії можуть отримати лише ті люди, які перебувають в Україні.
"Органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення здійснюють щомісячне нарахування пенсій та соціальних допомог як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон через війну в Україні", - наголосили в ЦПД.
Також гроші не зникають, якщо пенсіонери раніше отримували їх на Укрпошті, а зараз виїхали з країни. Для отримання виплат потрібно змінити спосіб нарахування коштів і перерахувати їх на картку.
У Центрі протидії дезінформації також пояснили, що робити, якщо людина не має картки, а іноземні банки вимагають довідки для відкриття рахунку.
"Можна відкрити картку онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок вашого банку в Україні. Під час відкриття банківського рахунку банк здійснює ідентифікацію клієнта через відеоверифікацію", - зауважили в Центрі при РНБО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе