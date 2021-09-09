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Отруєння у школі на Хмельниччині: кількість хворих зросла до 85, госпіталізовано 11 людей

9 вересня, 2021 четвер
23:22

На Хмельниччині станом на 9 вересня зареєстровано 85 випадків харчового отруєння у навчально-виховному об'єднанні №1 "Школа-дитячий садок"

Про це повідомляє Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 10 дітей та 1 дорослу особу, 74 дитини лікуються амбулаторно. Попередній діагноз - "Харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт", - йдеться у повідомленні.

Госпіталізовані до Хмельницької інфекційної лікарні хворі перебувають у стані середньої тяжкості, інші - лікуються вдома під наглядом педіатрів і сімейних лікарів.

  • Нагадаємо, 7 вересня на Хмельниччині під час моніторингу інформаційного простору поліцейські виявили публікацію про харчове отруєння школярів в одній зі шкіл.
  • За фактом масового отруєння відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України.
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