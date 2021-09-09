Отруєння у школі на Хмельниччині: кількість хворих зросла до 85, госпіталізовано 11 людей

Про це повідомляє Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.



"До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 10 дітей та 1 дорослу особу, 74 дитини лікуються амбулаторно. Попередній діагноз - "Харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт", - йдеться у повідомленні.



Госпіталізовані до Хмельницької інфекційної лікарні хворі перебувають у стані середньої тяжкості, інші - лікуються вдома під наглядом педіатрів і сімейних лікарів.

Нагадаємо, 7 вересня на Хмельниччині під час моніторингу інформаційного простору поліцейські виявили публікацію про харчове отруєння школярів в одній зі шкіл.

За фактом масового отруєння відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України.