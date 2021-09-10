Отруєння у школі на Хмельниччині: кількість постраждалих зросла

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.

"ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" повідомляє, що станом на 10.00 10 вересня 2021 року за медичною допомогою звернулися 92 людини, в тому числі 91 дитина та 1 доросла особа", - йдеться в повідомленні.

Так, до лікарні було госпіталізовано 15 осіб, серед яких 14 дітей.

Наразі 77 пацієнтів продовжують лікування в амбулаторних умовах під наглядом педіатрів і сімейних лікарів.

У навчальному закладі та в домашніх осередках осіб, які захворіли, здійснено заключну дезінфекцію.

Джерело збудника інфекції поки невідоме.



Нагадаємо, 7 вересня на Хмельниччині під час моніторингу інформаційного простору поліцейські виявили публікацію про харчове отруєння школярів в одній зі шкіл.

За фактом масового отруєння відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України.

Станом на 9 вересня було зареєстровано 85 випадків харчового отруєння.

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