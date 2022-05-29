ОТУ "Схід" 28 травня вбили ще 33 окупантів і знищили танк
За день 28 травня українські військові знищили на Сході ще 33 російських окупантів
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголошують в ЗСУ.
Сьогодні, 28 травня, наші воїни знищили до 33 окупантів, 1 танк та 5 автівок.
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