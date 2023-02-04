Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграмі.

"Із середини грудня в окупантів виникли проблеми з виплатою зарплати в бюджетній сфері. Затримка – через відсутність в робітників паспортів РФ. Доки не отримає кожен – страждатимуть усі", – ствердили в ОВА.