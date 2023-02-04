ОВА: на підприємствах Луганщини не виплачують зарплату, якщо є робітники без паспорта РФ
На підприємствах тимчасово окупованої Луганської області робітникам відмовляють у виплаті зарплати, якщо хоч один із фахівців не має російського паспорта
Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграмі.
"Із середини грудня в окупантів виникли проблеми з виплатою зарплати в бюджетній сфері. Затримка – через відсутність в робітників паспортів РФ. Доки не отримає кожен – страждатимуть усі", – ствердили в ОВА.
- Нагадаємо, єдиний мобільний оператор, який працює на тимчасово окупованих районах Луганщини, відключив мобільний інтернет.
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