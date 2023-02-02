На Луганщині окупанти відключили мобільний інтернет
Єдиний мобільний оператор, який працює на тимчасово окупованих районах Луганщини, відключив мобільний інтернет
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"МКС оголосив, що зв’язок буде відключено з 11 лютого через розпорядження окупаційного уряду. Також відповідно послуга буде виключена з усіх мобільних планів. Проте за словами місцевих, мобільний інтернет зник в регіоні вже сьогодні", - йдеться у повідомленні.
У Центрі відзначають, що так російський ворог хоче зберегти таємницю свого переміщення в ході військових дій, адже росіяни знають, що кожен їх крок відстежується місцевими й передається ЗСУ.
"Постійні репресії та заборони є красномовним свідченням відсутності підтримки окупантів серед місцевих", - наголошує ЦНС.
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