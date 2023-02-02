На Луганщині окупанти відключили мобільний інтернет

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"МКС оголосив, що зв’язок буде відключено з 11 лютого через розпорядження окупаційного уряду. Також відповідно послуга буде виключена з усіх мобільних планів. Проте за словами місцевих, мобільний інтернет зник в регіоні вже сьогодні", - йдеться у повідомленні.

У Центрі відзначають, що так російський ворог хоче зберегти таємницю свого переміщення в ході військових дій, адже росіяни знають, що кожен їх крок відстежується місцевими й передається ЗСУ.

"Постійні репресії та заборони є красномовним свідченням відсутності підтримки окупантів серед місцевих", - наголошує ЦНС.

29 січня у Генштабі розповіли, що з лікарень Каховки та Нової Каховки окупанти вивезли все медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області, а самі заклади ворог закриває.

2 лютого на тимчасово окупованій території Херсонської області російські терористи створили цивільну адміністрацію.

На тимчасово окупованих територіях російський ворог вивозить українських старшокласників до РФ, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

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