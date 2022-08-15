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Овочі, фрукти, рис і риба: експерти прогнозують подорожчання низки продуктів, якщо уряд введе 10% податок на імпорт

15 серпня, 2022 понедiлок
18:20
Економіка свіжі овочі

Податок на придбання валюти для імпортних операцій може призвести до подорожчання продуктів харчування та може посилити інфляцію

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу

Овочі – це єдина група товарів, скорочення імпорту якої було мінімальне та становить лише 3%. Через тимчасову окупацію півдня України виникла нестача деяких видів овочів (помідорів, перцю, баклажанів тощо). Саме за рахунок імпортних поставок вдалося частково перекрити цю недостачу та забезпечити українців необхідними овочами, але ціни на них демонстрували рекордне зростання.. Якщо ж уряд запровадить 10%  податок на імпорт, ціни на ці продукти зростуть ще більше. 

"Наразі уряд розглядає ініціативу запровадити додаткове оподаткування валютних операцій, а саме податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. Якщо це відбудеться, то зростання цін буде ще більш відчутним. Найбільше це торкнеться овочів, фруктів, риби, рису та інших продуктів харчування, яких немає змоги вирощувати в Україні та які ми змушені імпортувати. В кінцевому результаті, це прискорить інфляцію та знизить купівельну спроможність українців", – заявила експертка УКАБ Світлана Литвин. 

Серед сільгоспродукції, яку Україна імпортує, на першому місці – овочі різних видів (20% від імпорту за квітень-липень 2022 року), фрукти, переважно банани та цитрусові (17%), а також  риба (7%)  та корми для тварин (7%).

  • Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.



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