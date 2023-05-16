Озброєння, агропродукція та історична пам'ять: прем’єр Польщі розповів про подробиці переговорів з Зеленським
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкрив подробиці розмови із Володимиром Зеленським під час церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого 2023 року в німецькому Аахені
Про це він розповів в етері телеканалу Polsat, повідомляє "Європейська правда".
За словами прем’єра Польщі, Зеленський розповів йому про злочини російських військових та про ракетні обстріли "і в той же час говорив про необхідність додаткових поставок зброї та боєприпасів, щоб українці – які також захищають нашу безпеку – могли бути максимально ефективними".
Серед інших тем, які порушив президент України, була й ситуація із обмеженням імпорту української аграрної продукції на ринки ЄС.
"Я пояснив йому, чому ми повинні були зробити ці зміни, а також чому ми домовилися з ЄС і запровадили нові правила в торгівлі сільськогосподарською продукцією", – сказав Моравецький.
Крім того, польський прем’єр обговорив із Зеленським історичні питання.
"Ми говорили про ексгумації (польських жертв Української повстанської армії – ред.). Ми вимагаємо права провести їх якнайшвидше, хочемо, щоб це відбулося ще в травні-червні. Сподіваюся, що цього разу українська сторона дотримає свого слова", – сказав він, додавши, що президент України "позитивно" відреагував на ці запити.
Питання відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було серед проблемних у польсько-українських відносинах.
У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.
Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.
- Нагадаємо, 14 травня в давній німецькій столиці, місті Аахені, Зеленському та усьому українському народу вручили Міжнародну премію імені Карла Великого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.5Продаж 41.47
- Актуальне
- Важливе