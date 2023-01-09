Озброєння завжди не вистачатиме, скільки б його не було, - воїн ЗСУ Швайка
В українській армії на цьому етапі і на наступному етапі наступу потрібно багато зброї, зокрема необхідне нове покоління кулеметів
Про це у ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка.
"Військові в хорошому сенсі слова нагадують хуліганів, яким завжди всього мало. Нам мало мін, артилерійських боєприпасів, кулеметів. ЗСУ в 2022 році стріляють з кулеметів "Максим" не заради картинки, а, тому що, він на озброєнні стоїть", - зазначив він.
На думку Швайки, нове покоління кулеметів дуже потрібне.
"В армії на цьому етапі і на наступному етапі наступу потрібно багато зброї. Якщо президент, міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ повторюють цю фразу і вона цивільним людям може трохи набридати, послухайте ще одну точку зору. Насправді зброї і боєприпасів мало. Військові мають не економити, а пристрілюватися, практикуватися, проходити вишколи, проходити бойове хрещення, щоб в момент Х не з кулеметом "Максим", а з сучасної зброї роздавати "подарунки" тим істотам, які полізли на нашу святу українську землю. Зброї мало, мін мало, снарядів мало і завжди так буде його не вистачати, скільки б його не було", - підсумував військовий.
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