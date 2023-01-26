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Ожеледиця, місцями сніжитиме: прогноз погоди на 27 січня від Наталки Діденко

26 січня, 2023 четвер
14:32
Суспільство погода, ЛЬвів, сніг

Синоптик Наталки Діденко розповіла, що 27 січня у п'ятницю на території України буде ожеледиця, місцями трохи сніжитиме

Про це інформує Наталка Діденко в телеграмі.

Завтра очікується -3-8 градусів, а на сході України -6-12 градусів.

У денні години 27 січня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +1+4 градусів, в Криму до +4+9 градусів.

Опади в п'ятницю якісь серйозні малоймовірні, хіба що на заході та півночі України часом передбачається невеликий сніг.

У Києві 27 січня подекуди пролітатиме незначний красивий сніжок.

На дорогах ожеледиця.

Найближчої ночі в столиці -3-5 градусів, вдень у п'ятницю 0+2 градуси.

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