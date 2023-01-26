Ожеледиця, місцями сніжитиме: прогноз погоди на 27 січня від Наталки Діденко
Синоптик Наталки Діденко розповіла, що 27 січня у п'ятницю на території України буде ожеледиця, місцями трохи сніжитиме
Про це інформує Наталка Діденко в телеграмі.
Завтра очікується -3-8 градусів, а на сході України -6-12 градусів.
У денні години 27 січня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +1+4 градусів, в Криму до +4+9 градусів.
Опади в п'ятницю якісь серйозні малоймовірні, хіба що на заході та півночі України часом передбачається невеликий сніг.
У Києві 27 січня подекуди пролітатиме незначний красивий сніжок.
На дорогах ожеледиця.
Найближчої ночі в столиці -3-5 градусів, вдень у п'ятницю 0+2 градуси.
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