Пак'яо показав важкі наслідки поразки від кубинського боксера

Відео з Пак'яо після поразки виклала його дружина у Instagram.

На оприлюднених кадрах вона годує колишнього чемпіона світу у восьми вагових категоріях з ложки, а сам філіппінець виглядає після поразки виснаженим.

22 серпня 42-річний Менні Пак'яо провів перший за два роки бій та програв Йорденісу Угасу за очками у поєдинку за титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг).



Нагадаємо, 10 лютого Менні Пак'яо заявив, що повертається на ринг після дворічної перерви.

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