Про це повідомляє The Hill.

Резолюцію було схвалено 394 голосами "за". "Проти" висловилися лише 18 законодавців з Республіканській партії.

Документ підтримує рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і закликає держави-члени Північноатлантичного альянсу підтримати їх вступ.

Фінляндія та Швеція офіційно стануть членами НАТО після ратифікації всіма державами-членами Альянсу протоколів про приєднання.

Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО 5 липня.

12 липня президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію до Сенату протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу.

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