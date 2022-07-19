Палата представників США підтримала резолюцію про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію про підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
Про це повідомляє The Hill.
Резолюцію було схвалено 394 голосами "за". "Проти" висловилися лише 18 законодавців з Республіканській партії.
Документ підтримує рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і закликає держави-члени Північноатлантичного альянсу підтримати їх вступ.
Фінляндія та Швеція офіційно стануть членами НАТО після ратифікації всіма державами-членами Альянсу протоколів про приєднання.
- Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО 5 липня.
- 12 липня президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію до Сенату протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу.
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