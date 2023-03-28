Про це повідомляє The Hill.

Нижня палата конгресу США одноголосно проголосувала за законопроєкт, який наказує держсекретарю працювати над позбавленням КНР статусу країни, що розвивається.

Законопроєкт наказує домагатися в міжнародних організаціях зміни нинішнього статусу Китаю на статус країни з рівнем доходу вищим за середній, високим рівнем доходу або розвиненої країни.

Зміна статусу країни, що розвивається позбавить Китай можливості отримувати допомогу або преференції.