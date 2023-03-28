Палата представників США проголосувала за позбавлення Китаю статусу країни, що розвивається
Палата представників США підтримала законопроєкт про позбавлення Китаю статусу країни, що розвивається
Про це повідомляє The Hill.
Нижня палата конгресу США одноголосно проголосувала за законопроєкт, який наказує держсекретарю працювати над позбавленням КНР статусу країни, що розвивається.
Законопроєкт наказує домагатися в міжнародних організаціях зміни нинішнього статусу Китаю на статус країни з рівнем доходу вищим за середній, високим рівнем доходу або розвиненої країни.
Зміна статусу країни, що розвивається позбавить Китай можливості отримувати допомогу або преференції.
- 21 березня сенатор Джош Хоулі запропонував скасувати статус "нормалізованих торгових відносин" між США та Китаєм через зростання напруженості між країнами.
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