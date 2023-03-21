У сенаті США ініціюють скасування "нормалізованих торгових відносин" з Китаєм
Сенатор Джош Хоулі пропонує спинити статус "нормалізованих торгових відносин" між США та Китаєм через зростання напруженості між двома країнами
Про це пише видання The Hill.
Законопроєкт від Хоулі, який, за словами його офісу, буде представлено у вівторок, 21 березня, скасовує статус нормалізованих торговельних відносин із Китаю протягом двох років. Першим про законопроєкт повідомило видання Politico.
Якщо буде ухвалено пропозицію Хоулі, це дозволить США обкладати китайський імпорт вищими тарифами, а президенту дозволило б встановлювати ще вищі податкові ставки на певний імпорт.
Нормалізовані торгові відносини між двома країнами існують з 2000 року. За цей час Китай став провідним торговельним партнером Америки, у 2020 році двостороння торгівля між двома країнами склала майже 560 мільярдів доларів.
Зараз багато республіканців у Конгресі закликають адміністрацію Байдена продемонструвати силу проти китайського уряду. Розрив між США та Китаєм посилився, коли на початку цього року територією США пролетіла ймовірно китайська повітряна куля-шпигун.
Пропозиція від Хоулі надійшла якраз під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна в Росію та зустрічі з Путіним цього тижня. США попередили керівництво Китаю не надавати Росії летальну допомогу у війні проти України.
- Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неофіційна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
- У вівторок, 21 березня, у Кремлі відбулася офіційна зустріч Путіна та СІ Цзіньпіна, під час якої обговорювалась економічна співпраця між країнами
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