Про це пише видання The Hill.

Законопроєкт від Хоулі, який, за словами його офісу, буде представлено у вівторок, 21 березня, скасовує статус нормалізованих торговельних відносин із Китаю протягом двох років. Першим про законопроєкт повідомило видання Politico.

Якщо буде ухвалено пропозицію Хоулі, це дозволить США обкладати китайський імпорт вищими тарифами, а президенту дозволило б встановлювати ще вищі податкові ставки на певний імпорт.

Нормалізовані торгові відносини між двома країнами існують з 2000 року. За цей час Китай став провідним торговельним партнером Америки, у 2020 році двостороння торгівля між двома країнами склала майже 560 мільярдів доларів.

Зараз багато республіканців у Конгресі закликають адміністрацію Байдена продемонструвати силу проти китайського уряду. Розрив між США та Китаєм посилився, коли на початку цього року територією США пролетіла ймовірно китайська повітряна куля-шпигун.

Пропозиція від Хоулі надійшла якраз під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна в Росію та зустрічі з Путіним цього тижня. США попередили керівництво Китаю не надавати Росії летальну допомогу у війні проти України.