У Кремлі розпочалася зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що зустріч пройде спочатку у вузькому, а пізніше - у розширеному складі. Також, відбудеться підписання документів та офіційні заяви від лідерів.

Сі Цзіньпін перебуватиме з державним візитом в Росії 20-22 березня.