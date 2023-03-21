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У Кремлі розпочалася зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

21 березня, 2023 вiвторок
15:13
Світ Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)

У вівторок, 21 березня, у Кремлі розпочалася офіційна зустріч президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю СІ Цзіньпіна

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що зустріч пройде спочатку у вузькому, а пізніше - у розширеному складі. Також, відбудеться підписання документів та офіційні заяви від лідерів.

Сі Цзіньпін перебуватиме з державним візитом в Росії 20-22 березня.

  • У понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неофіційна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
Китай
Володимир Путін
війна з Росією
Сі Цзиньпін
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