У Кремлі розпочалася зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна
У вівторок, 21 березня, у Кремлі розпочалася офіційна зустріч президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю СІ Цзіньпіна
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що зустріч пройде спочатку у вузькому, а пізніше - у розширеному складі. Також, відбудеться підписання документів та офіційні заяви від лідерів.
Сі Цзіньпін перебуватиме з державним візитом в Росії 20-22 березня.
- У понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неофіційна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
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