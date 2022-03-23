"Палимо танки з ночі до ранку, трупами встелено край": метал-гурт Surface Tension записав пісню-послання до окупантів "Ми вас всіх уб'єм!"

Пісню з відеорядом оприлюднено на YouTube-каналі Surface Tension.



Музиканти звертаються до окупантів зокрема з такими словами:



Хто вас, с**а, кликав сюди, на**й ви тут вс**лися?

Х** вам, бл**ям, а не рай!

Палимо танки з ночі до ранку,

Трупами встелено край.



Відеоряд до пісні змонотовано з документальних записів подій, що відбулися з 24 лютого. На відео - полонені окупанти, спалені колони російської техніки, кадри знищення загарбників українськими військовими, відеозаписи мародерства, яке вчиняли росіяни, тощо.



У пісні музиканти також згадують алкогольні уподобання загарбників - настоянку глоду (рос. - боярышника) і попереджають, що за окупантами "не прийде мамка".



Більше вам не пить "бояру",

Ми вас, суки, за**ярим

І станцюєм на кістках!

Не прийде за вами мамка,

Не залишиться уламка,

По вітру полетить прах.

Ех, завзяття, праця щира,

Кожного чека сокира,

Ми уже за вами йдем!

Як, тобі іще не страшно?

Ну тоді дивись уважно,

Як ми вас, с**и, ї*ем!



Приспів пісні складається лише з однієї фрази: "Ми вас всіх уб'єм!"



Обережно! Пісня містить нецензурну лексику!

