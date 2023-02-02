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Пам’яті Кузьми Скрябіна присвячується…

Олена Чернінька
2 лютого, 2023 четвер
16:25
Культура Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко жив і творив під псевдонімом Кузьма, або ж Кузьма Скрябін. Відомий артист народився 17 серпня 1968 року в невеликому містечку Самборі Львівської області. 2 лютого 2015 року чоловік трагічно загинув у автокатастрофі

  • Кузьма Скрябін
  • Кузьма Скрябін
  • Кузьма Скрябін
  • Кузьма Скрябін

Кузьма – талановитий український виконавець пісень, поет та композитор, письменник і телеведучий, актор, продюсер. І ще, мабуть, багато талантів можна перераховувати. А ще Кузьма був великим майстром слова. Влучного і не зручного для багатьох… Лідер легендарного гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко - Заслужений артист Автономної Республіки Крим від 2008 року. Вже посмертно у 2015 році Кузьма став кавалером Ордена "За заслуги" I ступеня та нагороджений у 2020 році званням Героя України.

Життя Андрія від початку Євромайдану

Наприкінці січня 2014 року Кузьма Скрябін записав пісню, яку присвятив подіям Євромайдану:

Протягом 2014 року Андрій активно допомагав військовим та пораненим бійцям на Сході України у зоні АТО.
У жовтні 2014 року артист стартував із власним проєктом — інтернет-радіо під назвою "S.R.A.K.A.". Розшифровується назва дуже просто — Своє Радіо Андрія Кузьменка.

На хвилях свого інтернет-радіо Андрій ділився тією музикою та піснями, які сам слухав у машині. Про це він не раз розповідав в інтерв’ю.

У рік своєї загибелі Кузьма працював у складі журі українського музичного шоу "Співай як зірка".
Одного разу Андрій подарував учаснику програми власний ноутбук, як тільки дізнався, що хлопець збирається витратити майбутній виграш саме на цей ґаджет.

Напередодні смерті Кузьма давав досить скандальні інтерв'ю. В них звучала жорстка критика влади. Також артист записував відео, які викладав в інтернет-просторі.

Цей запис був зроблений Андрієм 1 лютого 2015 року - за день до своєї загибелі:

Сука-війна

Відеокліп на пісню "Сука-війна" знятий вже у 2022 році. Режисером відео виступив відомий продюсер Роман Загороднюк. На відео пісня "Сука-війна" звучить у виконанні гурту "Скрябін" та Юрка Юрченка (Yurcash). Сьогодні Юрко захищає Україну в складі добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська січ". У відеокліпі саме він виконує вокальну партію. Пісня написана Андрієм Кузьменком незадовго до загибелі - 24 січня 2015 року. Вона стала тим останнім та промовистим зверненням, яке встиг сказати артист і патріот своєї країни. Слова пісні "Сука-війна" були актуальними тоді… а сьогодні вони стали гострішими та влучними, як ніколи раніше. Підібраний відеоряд яскраво та промовисто показує наші сьогоднішні трагічні будні — війну в реальному часі…

Цитати Кузьми

"Якщо немає націоналізму — немає нації. Я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний. І тоді я його підтримую"

"Я у свої 46 років розумію, що нейтральним бути не можна. Після місяців війни виходить, що є два паралельні світи: в одному йде війна, а в іншому – вона не йде. Причому, на території однієї країни. В одному – гинуть люди, а в другому – абсолютно не поміняли спосіб свого життя: ходять по салонах краси, по дорогих ресторанах, ведуть світські бесіди, витрачають гроші й абсолютно не переймаються ні матеріально, ні духовно за те, що відбувається в нашій країні. Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна".

"Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами — понадівали собі вишиванки й поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку — і вже думаєш, шо все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…"

"Люди! Гарного вам дня, хоча я навіть не знаю, що сьогодні — вівторок чи субота, і пофіг, вбивайте хамство посмішкою"

"Найбільше всього у світі я боюся війни. Війна - самий ідіотський винахід людей. І то, що вона час від часу повторюється — то є саме жахливе"

"Ти сам собі країна. Зроби порядок у своїй голові"

"Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!"

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо!

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