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OPINION

Пам'яті Василя Яворського. "Якби я знала, що бачимося востаннє…"

Ксенія Клим
23 жовтня, 2022 неділя
22:37
Погляд Блог Ксенії Клим

Ми не перетнутися на передовій, бо ти поїхав додому одружитися зі своєю коханою Світланою

Від вечора п’ятниці перегортаю наші спільні знімки у телефоні.

Вже нема сліз. Від 2014-го я їх вже виплакала. Є тільки дика, люта ненависть.

Крайній раз ми бачилися на передовій у День Незалежності, коли привезли тобі тепловізор. Виявилося, що у твоєї групи його не було ((, а орки від вас за якихось 40 метрів на другому березі річки. І ви щоночі були "сліпі", у ворога, як на долоні.

Колись ми разом зробили фільм "Історія Героя Дмитра Ґудзика" і на конкурсі журналістських робіт їм. Героя України Тараса Матвіїва вибороли перше місце, а разом з ним і премію, за котру і придбала той тепловізор. Якби я знала, що бачимося востаннє…

Наступного разу ми не перетнутися на передовій, бо ти поїхав додому одружитися зі своєю коханою Світланою. Я дуже поважаю чоловіків, котрі шанують і бережуть своїх дружин і сім’ї. Ти завжди з особливою любов’ю говорив про свою кохану Світланку і сина.

Нема сліз…. їх ми виплакали за усі ці роки нашої спільної роботи заради наших Героїв — живих і тих, хто вже у Небесному Легіоні…

До цього клятого 24 лютого ми назбирали море матеріалу на кілька фільмів. Це мав бути про захисників Луганського аеропорту та Героїв-водіїв МТЛБ, які евакуйовували хлопців з Донецького аеропорту. Але ще задовго до 24 лютого ти оббивав пороги військкоматів, щоб стати у лави бригади ТрО, які тільки почали формуватися. І 24-го ми поставили наші "Історії Героя" на паузу.

Перечитувала наше листування…. Ще кілька тижнів тому ти писав: "Вже наступного разу приїзди десь в околиці Бєлгорода, ми моцно сунемо орків до кордону…". Я завжди тішилася вашому оптимізму і пригадую, що написала тобі, що йду в армію, бо без тебе до Перемоги у студії мені нема що робити…

Василю…

Нема сліз…. їх ми виплакали за усі ці роки нашої спільної роботи заради наших Героїв — живих і тих, хто вже у Небесному Легіоні…

Василю…

Нема сліз… є тільки дика лють на ворогів і дика жага помсти Твоєї смерті, Великий Лицарю.

До зустрічі в Бога, побратиме…

Джерело

Про авторку. Ксенія Клим, журналістка, волонтерка.

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