Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 127 смертей, 1,6 тис. ушпиталень, понад 10 тис. заражень

Про це із посиланням на відкриту статистику Мінохорониздоров'я повідомляє Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 1 682 особи,



летальних випадків - 127,



одужало - 6 172 особи.



Читайте також: Україна дозволила випробування ліків від коронавірусу



Показники останньої доби по найбільш ураженим коронавірусом регіонам України:



Київ (1 178) та Київщина (431) - 1 609,



Львівщина - 1 178,



Івано-Франківщина - 1 167.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





