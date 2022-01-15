Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 127 смертей, 1,6 тис. ушпиталень, понад 10 тис. заражень
За добу 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових, підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 727, медпрацівників - 229)
Про це із посиланням на відкриту статистику Мінохорониздоров'я повідомляє Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 682 особи,
летальних випадків - 127,
одужало - 6 172 особи.
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Показники останньої доби по найбільш ураженим коронавірусом регіонам України:
Київ (1 178) та Київщина (431) - 1 609,
Львівщина - 1 178,
Івано-Франківщина - 1 167.
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