Україна дозволила випробування ліків від коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться в наказі.



Досліджуватимуть порошок альтеплазу та розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій проти COVID-19.



"Відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії порівняно із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією COVID-19", - зазначили в МОЗ.



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