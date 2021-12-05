Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 278 смертей, 3 тис. госпіталізацій, понад 6 тис. заражень

З них дітей - 690, медпрацівників - 68, передає із посиланням на останні дані Мінохорониздоров'я Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 2 926 осіб;



летальних випадків - 278;



одужало - 9 274 особи.



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Найбільше нових заражень виявлено у наступних регіонах:



Київ (515) та Київщина (535) - 1 050,



Одеса й Одещина - 440,



Житомир та Житомирщина - 361



Дніпро та Дніпропетровщина - 360,



Хмельницький та Хмельниччина - 335.



У сусідній з Житомирщиною та Хмельниччиною Вінниччині теж один з найвищих показників - 325 випадків за останню добу.



Решта областей (разом з обласними центрами) мають менше 300 лабораторно підтверджених заражень за добу.





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