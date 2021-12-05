Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 278 смертей, 3 тис. госпіталізацій, понад 6 тис. заражень
За добу 4 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 6 622 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 690, медпрацівників - 68, передає із посиланням на останні дані Мінохорониздоров'я Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 926 осіб;
летальних випадків - 278;
одужало - 9 274 особи.
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Найбільше нових заражень виявлено у наступних регіонах:
Київ (515) та Київщина (535) - 1 050,
Одеса й Одещина - 440,
Житомир та Житомирщина - 361
Дніпро та Дніпропетровщина - 360,
Хмельницький та Хмельниччина - 335.
У сусідній з Житомирщиною та Хмельниччиною Вінниччині теж один з найвищих показників - 325 випадків за останню добу.
Решта областей (разом з обласними центрами) мають менше 300 лабораторно підтверджених заражень за добу.
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