Пандемія COVID-19 в Україні: за добу заразилося 290, померло 5. Першими йдуть Київ і Дніпро

Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 11 липня, інформує Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 374 особи,



летальних випадків - 5,



одужало - 374 особи.



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За добу протестовано:



методом ПЛР - 12 885 осіб,



методом ІФА - 3 296 осіб,



експрес-тестами - 9 175 осіб.



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За увесь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 241 043 особи,



одужало - 2 177 293 особи,



летальних випадків - 52 597,



проведено ПЛР-тестувань - 11 033 147.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.



"Захистіть себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!", - застерігають у МОЗ.

Нагадаємо, наразі українців найбільше щепили вакциною від коронавірусу AstraZeneca/Covishield.



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