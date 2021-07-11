Пандемія COVID-19 в Україні: за добу заразилося 290, померло 5. Першими йдуть Київ і Дніпро
За останню добу 10 липня 2021 року в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 23, медпрацівників - 7)
Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 11 липня, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 374 особи,
летальних випадків - 5,
одужало - 374 особи.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 12 885 осіб,
методом ІФА - 3 296 осіб,
експрес-тестами - 9 175 осіб.
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За увесь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 241 043 особи,
одужало - 2 177 293 особи,
летальних випадків - 52 597,
проведено ПЛР-тестувань - 11 033 147.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
"Захистіть себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!", - застерігають у МОЗ.
- Нагадаємо, наразі українців найбільше щепили вакциною від коронавірусу AstraZeneca/Covishield.
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