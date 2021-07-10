Інфекціоніст пояснив, як уникнути осінньої хвилі COVID-19

Про це керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін розповів в етері одного з українських телеканалів, передає Еспресо.TV.



Однак, розгортанню подібного сценарію можна ефективно завадити, наголосив медик. Для цього слід активно щепити осіб пенсійного та перед пенсійного віку.



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"У нас передусім дуже низьке охоплення груп ризику, які на сьогодні необхідно було вже вакцинувати. Зволікання, які ми наразі спостерігаємо, наприклад, вакцинація населення старше 60 - вакциновано трохи більше 17%. Це критично мало, тому що з приходом "Дельти", невдовзі ми очікуємо спалах у країні", - сказав епідеміолог.

Як запевняє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, замовленої вакцини від коронавірусу вистачить всім українцям.