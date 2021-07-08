Замовленої вакцини від коронавірусу вистачить всім українцям, - Шмигаль

Про це він заявив в інтерв'ю виданню LRT, передає урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що на початку пандемії країни зіткнулися з проблемою щодо забезпечення вакцинами від коронавірусу, бо виробники не встигали забезпечити міжнародний попит.

Нагадаємо, в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини від COVID-19 – 1 018 258 осіб.

"Наразі ситуація виглядає інакше. Завдяки злагодженій роботі президента України, уряду, а також за підтримки міжнародних партнерів, в тому числі завдяки механізму COVAX, Україна має домовленості на поставки достатньої кількості безпечних вакцин, яких вистачить всім українцям", - наголосив прем’єр.

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