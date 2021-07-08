В Україні повністю вакцинували понад мільйон людей, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали одну дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень", – йдеться в повідомленні.



Проти COVID-19 за добу 7 липня зробили щеплення 104 680 людей. З них одну дозу отримали 42 029 людей, дві дози – 62 651.